Beni per 1,5mln sequestrati ad un imprenditore edile ex "giovane leva" della 'ndrangheta (Di mercoledì 5 gennaio 2022) La Direzione investigativa antimafia ha dato esecuzione ad un decreto di sequestro emesso dalla sezione misure di prevenzione del Tribunale di Bologna nei confronti di un imprenditore operante nel settore... Leggi su feedpress.me (Di mercoledì 5 gennaio 2022) La Direzione investigativa antimafia ha dato esecuzione ad un decreto di sequestro emesso dalla sezione misure di prevenzione del Tribunale di Bologna nei confronti di unoperante nel settore...

Advertising

GDF : #GDF #Como: contrasto alle #frodi fiscali e al #riciclaggio. Sequestrati beni e conti correnti per circa tre milion… - fleinaudi : Nuova lezione di @RoccoTodero per la #ScuoladeiDirittiedelleLibertà Dobbiamo adeguare la pretesa di tutelare il pa… - giorgiahlm__ : le proiezioni delle opere sui muri probabilmente un assaggio di quello che ci aspetta visto che i soldi non si trov… - Italpress : ‘Ndrangheta, Dia sequestra beni a imprenditore per 1,5 milioni - wesud_news : La DIA sequestra beni per 1,5 milioni di euro ad un imprenditore edile calabrese vicino alla ‘ndrangheta -