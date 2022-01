Variante Omicron: Usa, 1 milione di casi in 24 ore, uno tsunami da virus (Di martedì 4 gennaio 2022) Dall'inizio della pandemia negli Usa i contagi sono oltre 56 milioni e le vittime del virus quasi 830 mila. In Florida, uno degli stati Usa meno restrittivi, i contagi sono cresciuti del 948% in due settimane L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di martedì 4 gennaio 2022) Dall'inizio della pandemia negli Usa i contagi sono oltre 56 milioni e le vittime delquasi 830 mila. In Florida, uno degli stati Usa meno restrittivi, i contagi sono cresciuti del 948% in due settimane L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

Adnkronos : Variante Omicron, ministero Salute di #Israele: “Potrebbe portare a immunità di gregge”. #notizie - Agenzia_Ansa : In Italia potrebbe arrivare fra 5-10 giorni il picco di contagi dell'ondata alimentata dalla variante Omicron. Lo i… - fanpage : 'Code per i tamponi, incertezza su quarantena e vaccini, prezzi alle stelle: la variante #Omicron ha mandato in til… - AdornatoAntonio : RT @fattoquotidiano: Omicron, l’analisi sulle acque reflue: forte aumento della variante tra 5 e 25 dicembre, positivo il 28,4% dei campion… - LucaBurnout : RT @Adnkronos: Quello che sta accadendo 'è una forma classica di adattamento tra virus e ospite'. #varianteOmicron -