Ultime Notizie Roma del 04-01-2022 ore 20 | 10

Leggi su romadailynews

(Di martedì 4 gennaio 2022)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio con una mia amica non si abbatte sugli Stati Uniti dopo le festività di fine anno nella sola giornata di lunedì i casi di contagio sono stati oltre un milione il doppio rispetto a 4 giorni fa è il quadruplo in poco più di una settimana i dati della notte invertiti potrebbero Tuttavia essere sottostimati non tenendo conto dei tantissimi americani che oramai si affidano i test anticorpi di faidate utilizzati in casa da oggi la struttura commissariale diretta del generale Francesco Paolo figliolo tribunale regioni la pillola anti covid di si va verso l’obbligo di super game pass quello che si ottiene con il vaccino per andare a lavorare mercoledì le decisioni del Consiglio dei ministri Governo dice no lo slittamento della riapertura delle scuole De Luca fino a chiedere di ...