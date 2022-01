Santopadre | ' Contento del gruppo | dal doppio risposte importanti'

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Santopadre Contento

Tiscali.it

VINCENZO"Al di là del risultato, sonodi come i ragazzi si sono comportati. Hanno dato il massimo e abbiamo visto delle ottime cose. In particolare in doppio, Jannik e Matteo ......e Berrettini sono stati schierati nel doppio per la prima volta dal capitano Vincenzo, ... Sonodella mia prestazione' . E ancora: ' Non ho guardato le statistiche, ma in campo mi ...L’Italia supera a pieni voti l’esame di francese in quel di Sidney e tiene ancora in vita le speranze di qualificazioni alle semifinali di ATP Cup. Il successo nel derby transalpino soddisfa pienament ...Conferenza stampa pre-ATP Cup per la squadra azzurra. Con i Top 10 Matteo Berrettini e Jannik Sinner come singolaristi, la compagine tricolore è la più forte ...