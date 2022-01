Sanremo 2022, Gianni Morandi resta in gara: video pubblicato per “un inconveniente dovuto alla necessità di portare un tutore alla mano destra” (Di martedì 4 gennaio 2022) Gianni Morandi resterà in gara al prossimo Festival di Sanremo 2022 che si terrà dal primo al 5 febbraio. Come prevedibile – e visti anche i precedenti ad esempio Fedez lo scorso anno – la canzone “Apri tutte le porte”, firmata da Jovanotti, seppure per qualche secondo sia stata pubblicata erroneamente sul profilo Facebook dell’artista e poi rimossa, resterà in gara. La Direzione artistica in accordo con Rai Uno ha diramato una nota in cui si spiega cosa è accaduto e del perché non ci sarà alcuna eliminazione per Gianni Morandi. Non si ritene “di dover escludere la suddetta canzone perché si è trattato di un puro inconveniente tecnico, dovuto alla necessità di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 4 gennaio 2022)resterà inal prossimo Festival diche si terrà dal primo al 5 febbraio. Come prevedibile – e visti anche i precedenti ad esempio Fedez lo scorso anno – la canzone “Apri tutte le porte”, firmata da Jovanotti, seppure per qualche secondo sia stata pubblicata erroneamente sul profilo Facebook dell’artista e poi rimossa, resterà in. La Direzione artistica in accordo con Rai Uno ha diramato una nota in cui si spiega cosa è accaduto e del perché non ci sarà alcuna eliminazione per. Non si ritene “di dover escludere la suddetta canzone perché si è trattato di un purotecnico,di ...

