Sampdoria, offerta per Solbakken del Bodo/Glimt (Di martedì 4 gennaio 2022) Calciomercato Sampdoria: offerta dei blucerchiati per l'attaccante Solbakken del Bodo/Glimt. Gli aggiornamenti La Sampdoria si è inserita nella corsa a Ola Solbakken, esterno offensivo classe '98 di proprietà del Bodo/Glimt. Il suo contratto è in scadenza al termine della stagione e, oltre a quella dei blucerchiati, sono tante le offerte pervenute nella sede del club norvegese. Sulle tracce di Solbakken ci sono anche Sassuolo, Galatasaray e Bayer Leverkusen. La valutazione del calciatore si aggira intorno ai 3 milioni di euro.

