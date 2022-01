Rientro in classe, Regioni (divise) contro il governo. Zaia: “Test fai da te gratis a studenti. Riaprire a febbraio? Non è una tragedia” (Di martedì 4 gennaio 2022) Tutti contro tutti sul Rientro a scuola. Alla vigilia del Consiglio dei ministri che si terrà domani, è scontro tra le Regioni e il governo ma anche tra gli stessi presidenti. Ad aprire il fronte di guerra è il numero uno del Veneto Luca Zaia che in un’intervista al Corriere della Sera di oggi dice senza mezzi termini: “Tifiamo tutti per la ripartenza il 10 gennaio, ma se ce lo consigliassero gli scienziati non sarebbe una tragedia rinviare all’inizio di febbraio”. Un’idea d’altro canto già avanzata dal coordinatore del Comitato tecnico scientifico, Franco Locatelli, che ieri su La Repubblica era possibilista: “Possiamo ragionare di una settimana, allungando però le lezioni a giugno, non dobbiamo privare i nostri ragazzi di un singolo giorno di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 4 gennaio 2022) Tuttitutti sula scuola. Alla vigilia del Consiglio dei ministri che si terrà domani, è stra lee ilma anche tra gli stessi presidenti. Ad aprire il fronte di guerra è il numero uno del Veneto Lucache in un’intervista al Corriere della Sera di oggi dice senza mezzi termini: “Tifiamo tutti per la ripartenza il 10 gennaio, ma se ce lo consigliassero gli scienziati non sarebbe unarinviare all’inizio di”. Un’idea d’altro canto già avanzata dal coordinatore del Comitato tecnico scientifico, Franco Locatelli, che ieri su La Repubblica era possibilista: “Possiamo ragionare di una settimana, allungando però le lezioni a giugno, non dobbiamo privare i nostri ragazzi di un singolo giorno di ...

