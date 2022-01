Pd: Boschi, ‘grazie ad arroganza D’Alema si capirà qual è spazio per riformisti’ (Di martedì 4 gennaio 2022) Roma, 4 gen. (Adnkronos) – “Si può stare con la piazza di Landini e pensare di rappresentare i riformisti? D’Alema va ringraziato. La sua consueta arroganza ha posto un tema vero: quale spazio per i riformisti nel Pd? E dalla risposta a questa domanda dipenderà anche il nostro sistema di alleanze. Intanto sono felice: tutte le volte che D’Alema ci insulta mi ricordo perché abbiamo fatto bene a creare Iv”. Lo dice Maria Elena Boschi, capogruppo di Italia viva alla Camera, in un’intervista a ‘La Stampa’. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 4 gennaio 2022) Roma, 4 gen. (Adnkronos) – “Si può stare con la piazza di Landini e pensare di rappresentare i riformisti?va ringraziato. La sua consuetaha posto un tema vero:per i riformisti nel Pd? E dalla risposta a questa domanda dipenderà anche il nostro sistema di alleanze. Intanto sono felice: tutte le volte checi insulta mi ricordo perché abbiamo fatto bene a creare Iv”. Lo dice Maria Elena, capogruppo di Italia viva alla Camera, in un’intervista a ‘La Stampa’. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

