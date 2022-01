Novak Djokovic gioca gli Australian Open, concesso un permesso speciale (Di martedì 4 gennaio 2022) Alla fine Novak Djokovic giocherà gli Australian Open. Il campione serbo era in attesa di una speciale esenzione volta a permettere ai tennisti che hanno scelto di non rivelare il proprio stato vaccinale di partecipare al torneo. Esenzione che almeno per lui, come ha comunicato sui suoi profili social, è arrivata. Nell’augurare buon anno a tutti i suoi fan, infatti, Djokovic ha dichiarato di essere diretto, vista la concessione di questo permesso, verso l’Australia. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Novak Djokovic (@djokernole) L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di martedì 4 gennaio 2022) Alla finegiocherà gli. Il campione serbo era in attesa di unaesenzione volta a permettere ai tennisti che hanno scelto di non rivelare il proprio stato vaccinale di partecipare al torneo. Esenzione che almeno per lui, come ha comunicato sui suoi profili social, è arrivata. Nell’augurare buon anno a tutti i suoi fan, infatti,ha dichiarato di essere diretto, vista la concessione di questo, verso l’Australia. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@djokernole) L'articolo ilNapolista.

