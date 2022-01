Montemesola | boom di contagi Sale il numero dei positivi

Leggi su tarantinitime

(Di martedì 4 gennaio 2022) Secondo l’ultimo bollettino pervenuto dalla Prefettura e di cui il sindaco Ignazio Punzi ha dato comunicazione, le persone attualmente positive nel comune disarebbero 42, così ripartite: 34tà accertate da test antigenico e 8 da test molecolare. Fortunatamente nessuno è ricoverato. L’invito del sindaco è quello di continuare con la prudenza e le basilari regole come utilizzo di mascherina, distanziamento e gel igienizzante. I dati probabilmente sono in crescita rispetto a quelli registrati nel bollettino. Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments! first appeared on Tarantini Time.