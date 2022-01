Mascherine chirurgiche o Ffp2 in chiesa? Vescovi studiano direttiva

(Di martedì 4 gennaio 2022) Presto anche a messa i fedeli potrebbero essere chiamati ad indossare le. Al momento, l’utilizzo delleo delle più protettiveinresta a discrezione ma, a quanto si apprende da fonti Cei, isono al lavoro per stabilire unagenerale sull’utilizzo delle. Affinché non sia più lasciato margine alla discrezionalità del singolo. Proprio in questi giorni un parroco lombardo, don Paolo Zago nella cui parrocchia si erano registrati due casi di positività al Covid, dal pulpito ha consigliato ai fedeli di indossare leanche a messa: un semplice consiglio in via prudenziale ma a breve potrebbe diventare una prassi anche nelle chiese. Le messe ...

Lo scrive in una nota il deputato di Forza Italia Roberto Novelli commentando l'intenzione della CEI di archiviare lea favore di quelle più protettive. 'Purtroppo il virus ...Quarantena per contatti a basso rischio Per quanto riguarda invece i contatti a basso rischio , qualora abbiano indossato sempre leo FFP2, non è necessaria quarantena ma ...Governo e farmacie si sono accordati sul prezzo calmierato delle mascherine FFP2, divenute obbligatorie con il nuovo decreto approvato il 23 dicembre.“Se il vaccino è un atto d’amore, come ha giustamente ricordato Papa Francesco, si proceda non solo a prevedere l’uso delle FFP2 in chiesa, ma anche ad estendere l’obbligo del green pass anche per le ...