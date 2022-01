Lega A conferma il calendario del 6 gennaio, nessun rinvio gare (Di mercoledì 5 gennaio 2022) nessun rinvio di gare è previsto per la giornata del 6 gennaio. E’ quanto filtra dalla Lega calcio di Serie A, come anticipato dopo la richiesta della Salernitana di rinviare la gara con il Venezia dopo la positività al covid di 11 componenti del gruppo squadra. Tante le squadre della Serie A colpite dai contagi, con solo la Lazio, attualmente esente. Il Venezia ad ogni modo si recherà a Salerno come spiegato dal vice presidente Andrea Cardinaletti. “Il Venezia si presenterà regolarmente a Salerno. Al momento non abbiamo ricevuto alcuna richiesta da parte degli organi competenti di variazione di data della partita in programma per il 6 gennaio contro la Salernitana”. Come già accaduto però in occasione di Udinese-Salernitana, è possibile che le Asl locali tornino a incidere sulla reale ... Leggi su cronachesalerno (Di mercoledì 5 gennaio 2022)diè previsto per la giornata del 6. E’ quanto filtra dallacalcio di Serie A, come anticipato dopo la richiesta della Salernitana di rinviare la gara con il Venezia dopo la positività al covid di 11 componenti del gruppo squadra. Tante le squadre della Serie A colpite dai contagi, con solo la Lazio, attualmente esente. Il Venezia ad ogni modo si recherà a Salerno come spiegato dal vice presidente Andrea Cardinaletti. “Il Venezia si presenterà regolarmente a Salerno. Al momento non abbiamo ricevuto alcuna richiesta da parte degli organi competenti di variazione di data della partita in programma per il 6contro la Salernitana”. Come già accaduto però in occasione di Udinese-Salernitana, è possibile che le Asl locali tornino a incidere sulla reale ...

