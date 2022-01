La Funzione Pubblica | “Lavoro agile di massa non è più giustificato | c’è quello regolato e flessibile” FAQ UFFICIALI

(Di martedì 4 gennaio 2022) "Chi sta invocando lo smart working generalizzato nellaamministrazione non si accontenta del, strutturato e ampiamenteche è stato disegnato in maniera condivisa e partecipata in questi mesi - attraverso il confronto con i sindacati, e con l'intesa del Governo, delle Regioni, dei Comuni e delle Province - ma chiede il ritorno alla situazione del lockdown di marzo 2020". L'articolo .

Advertising

rotre54 : RT @the_highsparrow: Un altro colpo dei migliori è stato sostituire la Dadone con Brunetta alla funzione pubblica. #nevalevalapena - emigrante81 : RT @the_highsparrow: Un altro colpo dei migliori è stato sostituire la Dadone con Brunetta alla funzione pubblica. #nevalevalapena - mammeonline : RT @LouD__________: @FunzPub Fare Smart working significa farlo davvero • per ogni funzione per cui sia operativamente possibile il lavoro… - ficiesse : RT @FunzPub: #Smartworking “Nella Pa già prevista rotazione del personale e ampia flessibilità' - DiegoNatoli2 : RT @the_highsparrow: Un altro colpo dei migliori è stato sostituire la Dadone con Brunetta alla funzione pubblica. #nevalevalapena -

Ultime Notizie dalla rete : Funzione Pubblica

... in virtù del fatto che l'esperienza che abbiamo vissuto durante la pandemia di uno smart working emergenziale si è tradotta con un accordo insul lavoro agile inserito nell'ultimo ...... in virtù del fatto che l'esperienza che abbiamo vissuto durante la pandemia di uno smart working emergenziale si è tradotta con un accordo insul lavoro agile inserito nell'ultimo ...La variante Omicron dilaga e, tra ammalati e contatti con positivi, il 10% dei comparti è in difficoltà. I sindacati di lavoratori e dirigenti, ...Domani si decide per l'estensione del Super Green Pass in tutti i luoghi di lavoro, ecco cosa potrebbe accadere da fine mese a chi non ha fatto il vaccino.