GF VIP, Giucas Casella disperato, non ce la fa più: “Non ce la faccio Alfonso, ti prego aiutami” (Di martedì 4 gennaio 2022) Giucas Casella si conferma protagonista ogni puntata del GF VIP. Ieri ha vissuto una situazione davvero al limite. Ecco cosa è successo. 1 di 1 Giucas Casella ... Leggi su chenews (Di martedì 4 gennaio 2022)si conferma protagonista ogni puntata del GF VIP. Ieri ha vissuto una situazione davvero al limite. Ecco cosa è successo. 1 di 1...

Advertising

aur24 : RT @BambolaCosta: Tra Kabir Baby, Giucas e Katia…perché non fare un’edizione Gf Vip Senior? Facciamo entrare anche la Bertè che si incazza… - BambolaCosta : Tra Kabir Baby, Giucas e Katia…perché non fare un’edizione Gf Vip Senior? Facciamo entrare anche la Bertè che si in… - ZONA1116 : #GFVip2021 #gfvip Che squallore Marini, Giucas, Soleil, e l'urticante in tendo il vip dei medici (complim. alla c… - LuisaMarossi : Gf vip Miriana e Sofi sotto le coperte decidono le nomination di stasera che vergogna Jessica.dice.s.giucas chi dev… - StigmabaseF : RT @StigmabaseF: Eva Grimaldi al GF Vip: 'Io non sono lesbica, a me piace solo Imma': LGBT · Eva Grimaldi ha parlato del suo rapporto con I… -