Advertising

CorriereQ : Elizaberth Holmes giudicata colpevole di frode - Agenzia_Ansa : Elizaberth Holmes giudicata colpevole di frode - iconanews : Elizaberth Holmes giudicata colpevole di frode -

Ultime Notizie dalla rete : Elizaberth Holmes

Elizabeth, ex star della Silicon Valley quando era a capo della start up biotech Theranos, è stata giudicata colpevole di quattro capi di accusa su 11 al termine di un processo che l'ha vista imputata di ...Elizabeth, ex star della Silicon Valley quando era a capo della start up biotech Theranos, è stata giudicata colpevole di quattro capi di accusa su 11 al termine di un processo che l'ha vista imputata di ...Elizabeth Holmes, ex star della Silicon Valley quando era a capo della start up biotech Theranos, è stata giudicata colpevole di quattro capi di accusa su 11 al termine di un processo che l'ha vista i ...Elizabeth Holmes ha reso Theranos una delle frodi tecnologiche più clamorose di sempre, forse per il desiderio di "frodare" anche se stessa.