Covid: record negli USA, oltre un milione di contagi (Di martedì 4 gennaio 2022) record di contagi Covid negli Stati Uniti: oltre un milione in 24, numero raddoppiato in 4 giorni e quadruplicato in una settimana Il Covid continua a dilagare anche oltreoceano. Un vero e proprio tsunami Omicron si abbatte sugli Stati Uniti dopo le festività di fine anno. Nella sola giornata di lunedì i casi di contagio sono stati oltre un milione, quasi il doppio rispetto al precedente record di circa 590.000 stabilito solo quattro giorni, che a sua volta era già un raddoppio rispetto alla settimana precedente. I dati record I drammatici dati sono della Johns Hopkins University, secondo quanto riporta l’agenzia Bloomberg che spiega come i numeri potrebbero ... Leggi su zon (Di martedì 4 gennaio 2022)diStati Uniti:unin 24, numero raddoppiato in 4 giorni e quadruplicato in una settimana Ilcontinua a dilagare ancheoceano. Un vero e proprio tsunami Omicron si abbatte sugli Stati Uniti dopo le festività di fine anno. Nella sola giornata di lunedì i casi dio sono statiun, quasi il doppio rispetto al precedentedi circa 590.000 stabilito solo quattro giorni, che a sua volta era già un raddoppio rispetto alla settimana precedente. I datiI drammatici dati sono della Johns Hopkins University, secondo quanto riporta l’agenzia Bloomberg che spiega come i numeri potrebbero ...

