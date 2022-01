Covid, medico paziente di Codogno: “Dati oggi non da raffreddore” (Di martedì 4 gennaio 2022) “Nuovi casi 170.844, decessi 259. Mi sbaglierò, ma non mi sembrano Dati da raffreddore”. Raffaele Bruno, direttore dell’Unità operativa complessa Malattie infettive del Policlinico San Matteo di Pavia, commenta così via Twitter i numeri pesanti che emergono oggi dal bollettino italiano su Covid-19. Lo specialista noto per aver curato il paziente 1 Mattia, il 38enne che fu ricoverato all’ospedale di Codogno e il 20 febbraio con il suo tampone positivo svelò all’Italia la presenza di Covid, ricorda anche le sue parole di qualche giorno fa sulla necessità di non stare con le mani in mano: “Spero, che chi è preposto a prendere decisioni non si penta di aver preso decisioni tardive per la tutela della salute della collettività. In particolare per chi ha altre patologie e ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 4 gennaio 2022) “Nuovi casi 170.844, decessi 259. Mi sbaglierò, ma non mi sembranoda”. Raffaele Bruno, direttore dell’Unità operativa complessa Malattie infettive del Policlinico San Matteo di Pavia, commenta così via Twitter i numeri pesanti che emergonodal bollettino italiano su-19. Lo specialista noto per aver curato il1 Mattia, il 38enne che fu ricoverato all’ospedale die il 20 febbraio con il suo tampone positivo svelò all’Italia la presenza di, ricorda anche le sue parole di qualche giorno fa sulla necessità di non stare con le mani in mano: “Spero, che chi è preposto a prendere decisioni non si penta di aver preso decisioni tardive per la tutela della salute della collettività. In particolare per chi ha altre patologie e ...

Advertising

DSantanche : Si può essere favorevoli o contrari ai vaccini ma buttarne 120 dosi lo trovo davvero grave, a maggior ragione se se… - Open_gol : È in carcere il medico che si faceva pagare per false vaccinazioni - Open_gol : Il racconto di un dottore - Budapest_27 : Il mio medico e suo marito tutti e due binoCulati non prestano servizio da due settimane! Hanno la COVID! Ma sti va… - LibertiMauda : RT @CRINICO72: Senza parole.?? -