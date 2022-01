Atp Cup, Sinner e Berrettini portano l’Italia in semifinale (Di martedì 4 gennaio 2022) Sydney – Sinner e Berrettini vendicano la prima parte sfortunata del torneo per l’Italia. Sono loro ad accumulare punti preziosi nel Gruppo B dell’Atp Cup a Sydney e salgono in cima al raggruppamento. Prima nei match singoli e poi in squadra, insieme, gli azzurri strappano il pass per le semifinali. Dopo l’inizio in ombra dell’Italtennis nella competizione con la sconfitta proprio con i padroni di casa, ecco il riscatto arrivato questa notte. Sinner ha vinto prima con Arthur Rinderknech per 6-4 7-6(6), in un’ora e 35 minuti di gioco, mentre Berrettini ha superato nel match individuale ha sconfitto Ugo Humbert per 6-3 7-6(3). Dopo il due a zero a favore sulla Francia, è arrivata la terza vittoria anche nel doppio. Fabrice Martin ed Edouard Roger-Vasselin si sono arresi alla forza e alla furia dei due ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 4 gennaio 2022) Sydney –vendicano la prima parte sfortunata del torneo per. Sono loro ad accumulare punti preziosi nel Gruppo B dell’Atp Cup a Sydney e salgono in cima al raggruppamento. Prima nei match singoli e poi in squadra, insieme, gli azzurri strappano il pass per le semifinali. Dopo l’inizio in ombra dell’Italtennis nella competizione con la sconfitta proprio con i padroni di casa, ecco il riscatto arrivato questa notte.ha vinto prima con Arthur Rinderknech per 6-4 7-6(6), in un’ora e 35 minuti di gioco, mentreha superato nel match individuale ha sconfitto Ugo Humbert per 6-3 7-6(3). Dopo il due a zero a favore sulla Francia, è arrivata la terza vittoria anche nel doppio. Fabrice Martin ed Edouard Roger-Vasselin si sono arresi alla forza e alla furia dei due ...

Advertising

SuperTennisTv : Appuntamento da non perdere su #SuperTennisTV per la seconda sfida degli azzurri nell'#ATPCup. ? 00:00 ???? Italia ??… - Gazzetta_it : Atp Cup, grande riscatto Italia: 3-0 alla Francia. Ma per la semifinale non basta (ancora) #tennis - Agenzia_Italia : Riscatto dell'Italtennis all'Atp Cup. Berrettini e Sinner stendono la Francia - zazoomblog : ATP Cup 2022 Canada-Gran Bretagna 2-1: Auger-Aliassime trascinatore anche nel doppio - #Canada-Gran #Bretagna - Castello_RN : @GeorgeSpalluto @MatteoDG93 Secondo me è così leggendo dal sito della competizione: Situazione Italia ATP CUP: Qua… -