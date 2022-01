ATP Adelaide I 2022, Lorenzo Musetti cede al nipponico Taro Daniel (Di martedì 4 gennaio 2022) Oggi, martedì 4 gennaio, il torneo Adelaide International 1 2022 di tennis, di categoria ATP 250, che si gioca sul cemento outdoor di Adelaide, in Australia, vede, nel primo turno del tabellone principale di singolare, la sconfitta di Lorenzo Musetti, battuto dal qualificato nipponico Taro Daniel per 6-4 6-7 (5) 6-3. Nel primo set risulta decisivo il break subito in avvio dall’azzurro, che cede la battuta a trenta nel primo game e non riesce mai davvero ad impensierire l’avversario in risposta, trascinandolo ai vantaggi soltanto nel decimo gioco, quando però il giapponese chiude poi sul 6-4. La seconda frazione è dominata dai servizi e l’unico sussulto arriva nel nono gioco, quando Musetti ai vantaggi deve annullare ... Leggi su oasport (Di martedì 4 gennaio 2022) Oggi, martedì 4 gennaio, il torneoInternational 1di tennis, di categoria ATP 250, che si gioca sul cemento outdoor di, in Australia, vede, nel primo turno del tabellone principale di singolare, la sconfitta di, battuto dal qualificatoper 6-4 6-7 (5) 6-3. Nel primo set risulta decisivo il break subito in avvio dall’azzurro, chela battuta a trenta nel primo game e non riesce mai davvero ad impensierire l’avversario in risposta, trascinandolo ai vantaggi soltanto nel decimo gioco, quando però il giapponese chiude poi sul 6-4. La seconda frazione è dominata dai servizi e l’unico sussulto arriva nel nono gioco, quandoai vantaggi deve annullare ...

