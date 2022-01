Assalto alla Cgil, Fiore e Castellino vanno a processo (Di martedì 4 gennaio 2022) È stato fissato per il prossimo 2 marzo davanti alla prima sezione del Tribunale di Roma il processo a carico di 13 persone, tra cui i leader di Forza Nuova, Roberto Fiore e Giuliano Castellino, accusati assieme ad altre 11 persone del violento Assalto alla sede nazionale della Cgil del 9 ottobre scorso, nel corso di una manifestazione contro l’obbligo di Green pass. Il Gip ha accolto la richiesta di procedere con il rito immediato avanzata dalla Procura di Roma che, poco prima di Natale e come anticipato da Open, aveva chiesto il giudizio immediato per i 13 imputati, tra cui Fiore, Castellino, l’ex Nar Luigi Aronica, Salvatore Lubrano, Pamela Testa, Francesco Bellavista, Roberto Borra, Luca Castellini, Fabio ... Leggi su open.online (Di martedì 4 gennaio 2022) È stato fissato per il prossimo 2 marzo davantiprima sezione del Tribunale di Roma ila carico di 13 persone, tra cui i leader di Forza Nuova, Robertoe Giuliano, accusati assieme ad altre 11 persone del violentosede nazionale delladel 9 ottobre scorso, nel corso di una manifestazione contro l’obbligo di Green pass. Il Gip ha accolto la richiesta di procedere con il rito immediato avanzata dProcura di Roma che, poco prima di Natale e come anticipato da Open, aveva chiesto il giudizio immediato per i 13 imputati, tra cui, l’ex Nar Luigi Aronica, Salvatore Lubrano, Pamela Testa, Francesco Bellavista, Roberto Borra, Luca Castellini, Fabio ...

Advertising

fanpage : Roberto Fiore resta in carcere. Lo ha deciso il giudice per le indagini preliminare di Roma a seguito della richies… - comradefolagra : RT @ODNDItalia: A processo il prossimo 2 marzo i vertici di #ForzaNuova per l'assalto alla CGIL. Poi la si scioglierà o no? Osservatorio de… - Andrea21253688 : @chiaralucetw Assalto alla sede vuota metterebbe due ceffoni educativi… per i non vaccinati auguri di buona salute!! - simoventurini1 : RT @sudattidafare: @Azzurraurra Dopo l'assalto alla CGIL a Roma non avrebbero dovuto sciogliere Forza Nuova? Che fine ha fatto quel provved… -