(Di lunedì 3 gennaio 2022) Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, l’ex portiere Dinoha commentato il caso di Lorenzo, in procinto di lasciare il Napoli per il Toronto. «Non voglio dare giudizi particolari. Se va inadesso non giocherà più in un campionato competitivo.seleal. Anche se questoè d’oro. Questo però è un mio pensiero, non posso giudicare le scelte degli altri». Sul Napoli: «Il Napoli ha una buona rosa. La squadra di Spalletti deve puntare ai primi quattro posti. Ma attenzione alla Juve perché in questa fase della stagione bisogna anche guardarsi dietro alla classifica». L'articolo ilNapolista.

Advertising

napolista : Zoff: «#Insigne? Se va in Canada è come se appendesse definitivamente le scarpe al chiodo» A Radio Kiss Kiss Napol… -

Ultime Notizie dalla rete : Zoff Insigne

MondoNapoli

Abbiamo dimostrato cosa vuol dire essere un collettivo, da Donnarumma a, passando per ... Rivedo, come in un lampo, i volti sorridenti die Scirea, di Cabrini e Bruno Conti (che venne ...Abbiamo dimostrato cosa vuol dire essere un collettivo, da Donnarumma a, passando per ... Rivedo, come in un lampo, i volti sorridenti die Scirea, di Cabrini e Bruno Conti (che venne ...Caro Roberto Mancini, giustamente sei stato eletto, a Dubai, miglior allenatore del 2021. L’Europeo vinto dagli azzurri, a Londra, contro gli inglesi, ai rigori, è stato un trionfo che ...Zdenek Zeman parla del possibile passaggio di Lorenzo Insigne al Toronto. Il capitano del Napoli potrebbe trasferirsi in MLS.