Tour de Ski 2022, si ritirano Graz, Comarella e Di Centa. Nove azzurri affronteranno la scalata del Cermis (Di martedì 4 gennaio 2022) Lo sci di fondo vedrà chiudersi domani, martedì 4 gennaio, il Tour de Ski 2022, valido per la Coppa del Mondo 2021-2022: in Val di Fiemme sia gli uomini che le donne affronteranno le 10 km mass start in tecnica libera con la scalata finale al Cermis. Sono state rilasciate le startlist delle prove di domani, e rispetto agli atleti giunti al traguardo nelle gare odierne, si contano già 9 ritiri tra uomini e donne: in casa Italia, dopo gli abbandoni nelle scorse tappe di Michael Hellweger, Alessandro Chiocchetti e Greta Laurent, arrivano ora quelli di Davide Graz, Anna Comarella e Martina Di Centa. In gara restano così per i colori azzurri Nove atleti: tra gli uomini Francesco De Fabiani, Federico ... Leggi su oasport (Di martedì 4 gennaio 2022) Lo sci di fondo vedrà chiudersi domani, martedì 4 gennaio, ilde Ski, valido per la Coppa del Mondo 2021-: in Val di Fiemme sia gli uomini che le donnele 10 km mass start in tecnica libera con lafinale al. Sono state rilasciate le startlist delle prove di domani, e rispetto agli atleti giunti al traguardo nelle gare odierne, si contano già 9 ritiri tra uomini e donne: in casa Italia, dopo gli abbandoni nelle scorse tappe di Michael Hellweger, Alessandro Chiocchetti e Greta Laurent, arrivano ora quelli di Davide, Annae Martina Di. In gara restano così per i coloriatleti: tra gli uomini Francesco De Fabiani, Federico ...

Advertising

_Sport_Calcio_ : Pronti per una nuova giornata di sport invernali? Il menu prevede il Tour de Ski in Val di Fiemme e la Tournée dei… - _Sport_Calcio_ : RT @Eurosport_IT: Pronti per una nuova giornata di sport invernali? Il menu prevede il Tour de Ski in Val di Fiemme e la Tournée dei 4 Tram… - FondoItalia : Sci di Fondo - Dopo un'altra giornata da dimenticare, Fossesholm lascia il Tour de Ski - gvanzo91 : Servizio Tour de Ski - Lago di Tesero @ Val di Fiemme - infoitsport : Sci di Fondo - Tour de Ski, la classifica femminile dopo quattro tappe: Nepryaeva sogna -