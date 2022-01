Somalia in equilibrio precario. Al Shabaab ne approfitta e torna a colpire

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 3 gennaio 2022) La crisi politica somala entra in una nuova fase, quasi surreale, dopo che il confronto politico tra il presidente Mohamed Abdullahi Mohamed “Farmajo” e il primo ministro Mohamed Hussein Roble ha rischiato di far esplodere un confronto violento all’interno delle istituzioni somale. Il 27 dicembre, al culmine delle tensioni tra i due leader politici, il presidente Farmajo ha dichiarato sospeso il primo ministro Roble in conseguenza di accuse connesse ad un caso di corruzione e per i ritardi nella conduzione delle elezioni, irritualmente trascurando come solo il Parlamento possa esercitare questa prerogativa. Al tempo stesso, il primo ministro ha rigettato le accuse e il provvedimento deciso dal presidente, comunicando la sua intenzione di restare in carica e proseguire nella gestione delle elezioni parlamentari, che procedono a rilento e che avrebbero dovuto concludersi il 24 ...