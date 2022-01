ROMA CAPITALE – SERVE UNA PARTECIPAZIONE QUALIFICATA PER LA COPROGRAMMAZIONE DELLE POLITICHE IN FAVORE DEI CITTADINI CON DISABILITA’ (Di lunedì 3 gennaio 2022) Apprendiamo con FAVORE l’idea di modificare l’infelice Regolamento della Consulta Cittadina di ROMA DELLE persone con disabilità e DELLE loro famiglie, che escludeva le organizzazioni rappresentative del mondo della disabilità. Unregolamento figlio dell’avversione ai corpi intermedi espresso dalla precedente amministrazione. Finalmente si va nella direzione di qualificare la presenza ed il coinvolgimento del mondo associativo da ormai molti anniimpegnatonella tutela e promozione dei diritti civili fondamentali. Sarebbe paradossale che ROMA CAPITALE non veda presenti nell’organismo consultivo le Federazioni maggiormente rappresentative e vi fosse invece una significativa presenza di CITTADINI singoli. Un Regolamento infelice, ripetiamo, che ha vistol’attuale ... Leggi su cityroma (Di lunedì 3 gennaio 2022) Apprendiamo conl’idea di modificare l’infelice Regolamento della Consulta Cittadina dipersone con disabilità eloro famiglie, che escludeva le organizzazioni rappresentative del mondo della disabilità. Unregolamento figlio dell’avversione ai corpi intermedi espresso dalla precedente amministrazione. Finalmente si va nella direzione di qualificare la presenza ed il coinvolgimento del mondo associativo da ormai molti anniimpegnatonella tutela e promozione dei diritti civili fondamentali. Sarebbe paradossale chenon veda presenti nell’organismo consultivo le Federazioni maggiormente rappresentative e vi fosse invece una significativa presenza disingoli. Un Regolamento infelice, ripetiamo, che ha vistol’attuale ...

