Roberta Mercurio Vs Selvaggia Lucarelli: "Qualcuno ha detto che sono no vax? Non mi sembra!" (Di lunedì 3 gennaio 2022) La pandemia da Covid 19 tiene banco non solo sui siti di informazione, ma anche sui social network. Da Gabriele Parpiglia a Selvaggia Lucarelli, sono in molti i giornalisti che sfruttano la loro popolarità per sensibilizzare le persone sull'importanza del vaccino. La Lucarelli, in particolare, è impegnata in una strenua battaglia contro i no vax, e spesso nelle sue Instagram Stories stigmatizza i messaggi sbagliati che questi ultimi diffondono. Nelle ultime ore la giudice di Ballando con le Stelle ha ripubblicato sul suo profilo, tra le altre, anche una storia di Roberta Mercurio, nota per aver partecipato qualche anno fa a Temptation Island. La Mercurio ha trascorso le vacanze di natale separata dal compagno (il calciatore Luca Caldirola, che a giugno ...

