"Paitoni non doveva ricevere il figlio”. Bimbo ucciso, bufera sul gip (Di lunedì 3 gennaio 2022) La morte del piccolo Daniele Paitoni, ucciso a sette anni dal padre nel Varesotto, ha suscitato indignazione e clamore in tutta l’opinione pubblica e anche nella politica. In molti si stanno interrogando come sia stato possibile che il gip abbia consentito al padre, agli arresti domiciliari, di ricevere il bambino per le feste. Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di lunedì 3 gennaio 2022) La morte del piccolo Danielea sette anni dal padre nel Varesotto, ha suscitato indignazione e clamore in tutta l’opinione pubblica e anche nella politica. In molti si stanno interrogando come sia stato possibile che il gip abbia consentito al padre, agli arresti domiciliari, diil bambino per le feste. Segui su affaritaliani.it

Advertising

zazoomblog : Non doveva concedere a Paitoni la visita del figlio” Bambino ucciso dal padre bufera sul gip di Varese - #doveva… - amperrino : 'Non doveva concedere a Paitoni la visita del figlio”Bambino ucciso dal padre, bufera sul gip di Varese - infoitinterno : Varese, Davide Paitoni: “Non aprire l'armadio papà”/ 2 biglietti vicini al bimbo - CronacaSocial : Davide Paitoni dopo l'omicidio del suo bambino di 7 anni, ha mandato un macabro messaggio vocale: 'Non guardare nel… - blusewillis1 : RT @akakarolina: È ai domiciliari con codice rosso per maltrattamenti: ottiene l'affidamento del figlio di 7 anni. Non può passarci Capodan… -