Marianna Aprile chiede l’intervento di Twitter: «Un mio profilo fake sta creando problemi ad amici e conoscenti» (Di lunedì 3 gennaio 2022) Iscrizione a gennaio 2022. Il che vuol dire, qualche ora fa. Una sorta di stranissimo primo proposito del nuovo anno. Su Twitter è comparso un profilo fake della giornalista Marianna Aprile. La differenza sta in una piccola lettera del nickname: mentre quello con cui è registrata la giornalista è semplicemente @MariannaAprile, il profilo fake ha raddoppiato una consonante (@Mariannaaprille). La giornalista, stando a quanto dichiarato questa mattina su Twitter, ha già segnalato la cosa al support del social network per chiedere la rimozione del fake, ma non c’è stata ancora risposta. LEGGI ANCHE > Chi l’ha visto segnala il profilo ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 3 gennaio 2022) Iscrizione a gennaio 2022. Il che vuol dire, qualche ora fa. Una sorta di stranissimo primo proposito del nuovo anno. Suè comparso undella giornalista. La differenza sta in una piccola lettera del nickname: mentre quello con cui è registrata la giornalista è semplicemente @, ilha raddoppiato una consonante (@aprille). La giornalista, stando a quanto dichiarato questa mattina su, ha già segnalato la cosa al support del social network perre la rimozione del, ma non c’è stata ancora risposta. LEGGI ANCHE > Chi l’ha visto segnala il...

Advertising

ConteOliver6 : @mariannaaprile Certo che l’ho segnalata… di Marianna Aprile ce n’è soltanto una!! - angiuoniluigi : RT @giornalettismo: Il caso dell'account fake di @mariannaaprile rappresenta una possibile 'impersonificazione'. Può richiedere un elabora… - giornalettismo : Il caso dell'account fake di @mariannaaprile rappresenta una possibile 'impersonificazione'. Può richiedere un ela… - pescedimobydick : @Marinact5918 @mariannaaprile stesse*. Il tweet non le è 'arrivato' semplicemente Twitter le segnala i tweet più vi… - Paolo354810571 : @mariannaaprile A me di Marianna Aprile non me ne frega una mazza e non capisco perché mi debba bloccare quando nep… -