Il Paradiso delle Signore, trama 3 gennaio: la decisione di Tina

Il Paradiso delle Signore torna finalmente in onda dopo la pausa natalizia e, come rivela la trama di oggi, lunedì 3 gennaio, vi saranno molte sorprese, come il ritorno inaspettato a Milano di Flavia Brancia, la madre di Ludovica. Questo ritorno scombussolerà la vita sentimentale della ragazza e il suo rapporto con Marcello. Intanto, Vittorio saluterà con entusiasmo il nuovo anno e sarà prontissimo a tuffarsi a capofitto nelle nuove sfide che riguarderanno l'atelier milanese. L'atteggiamento ottimista e grintoso di Conti verrà condiviso da Umberto Guarnieri, che elaborerà nuove strategie di marketing, come distribuire il Paradiso Market in edicola. Dal canto suo, Tina dovrà fare i conti con i suoi problemi di salute e con la recente decisione di ...

