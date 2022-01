Ikone già in palla | gran gol in allenamento con la Fiorentina – VIDEO

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 3 gennaio 2022)già ingol incon la. L’ex Lille è caldo per la gara con l’Udinese Primo gol con la maglia dellaper il neo acquisto viola Jonathan. L’attaccante che arriva dal Lille è andato a segno nella partitella dell’odierno. Il primo gol in partitella di??#ForzaViola ##ACFpic.twitter.com/ebjIfrxFI1— ACF(@acf) January 3, 2022 L’attaccante che arriva dal Lille è andato a segno nella partitella dell’odierno e scalda i motori per la gara contro l’Udinese. L'articolo proviene da Calcio News 24.