Gli anticorpi del SARS coV-2 sono poco efficaci contro Omicron (Di lunedì 3 gennaio 2022) AGI - Gli anticorpi del SARS coV-2 sono poco efficaci sulla variante Omicron che si sta diffondendo a un ritmo preoccupante in tutto il mondo. A dimostrarlo, un gruppo di ricerca guidato dal Leibniz Institute for Primate Research di Gottingen in Germania insieme ai ricercatori della Hanover Medical School, Gottingen University Medical Center e l'Università Friedrich-Alexander di Erlangen-Norimberga e al Centro tedesco per la ricerca sulle infezioni di Braunschweig, al fine di valutare l'efficacia delle vaccinazioni e degli anticorpi terapeutici. Il team è stato in grado di dimostrare che gli anticorpi formati dopo due vaccinazioni BioNTech-Pfizer erano significativamente meno efficaci contro la ... Leggi su agi (Di lunedì 3 gennaio 2022) AGI - GlidelcoV-2sulla varianteche si sta diffondendo a un ritmo preoccupante in tutto il mondo. A dimostrarlo, un gruppo di ricerca guidato dal Leibniz Institute for Primate Research di Gottingen in Germania insieme ai ricercatori della Hanover Medical School, Gottingen University Medical Center e l'Università Friedrich-Alexander di Erlangen-Norimberga e al Centro tedesco per la ricerca sulle infezioni di Braunschweig, al fine di valutare l'a delle vaccinazioni e degliterapeutici. Il team è stato in grado di dimostrare che gliformati dopo due vaccinazioni BioNTech-Pfizer erano significativamente menola ...

Advertising

Giorgiolaporta : Eticamente impeccabile usare le foto di gente in fila per i #tamponi (per lo più non vaccinata) per parlare di cors… - ladyonorato : A fronte di queste risultanze scientifiche, il governo #Draghi impone supergreenpass per tutti i trasporti. Cioè va… - Agenzia_Ansa : I vaccini anti-Covid potrebbero perdere parte della loro efficacia di fronte alla variante Omicron: lo suggeriscono… - davideF66436767 : RT @Doom3Gloom: questi anticorpi sono in grado di neutralizzare il virus? Guardate i grafici. Si vede che se usati come richiami Pfizer e M… - sciarrone66 : RT @Giorgiolaporta: Eticamente impeccabile usare le foto di gente in fila per i #tamponi (per lo più non vaccinata) per parlare di corsa ai… -