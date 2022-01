Domenica In, Fedez si collega con Mara Venier ma la mette in grande imbarazzo, gelo in studio (Di lunedì 3 gennaio 2022) E’ andata in onda nella giornata di Domenica 2 gennaio 2021 una nuova puntata di Domenica In, celebre programma condotto da Mara Venier, nel corso della quale è intervenuto telefonicamente il noto rapper Fedez. Il suo intervento ha molto sorpreso il pubblico che ha potuto anche assistere ad una simpatica gaffe. Ma esattamente, cos’è successo? Fedez in collegamento telefonico a Domenica In Così come ogni puntata di Domenica In ecco che anche quella trasmessa Domenica 2 gennaio è stata ricca di ospiti. Tra coloro che sono stati intervistati da Mara Venier vi troviamo anche Orietta Berti, grande protagonista della scorsa estate con il brano ‘Mille’ insieme ad ... Leggi su baritalianews (Di lunedì 3 gennaio 2022) E’ andata in onda nella giornata di2 gennaio 2021 una nuova puntata diIn, celebre programma condotto da, nel corso della quale è intervenuto telefonicamente il noto rapper. Il suo intervento ha molto sorpreso il pubblico che ha potuto anche assistere ad una simpatica gaffe. Ma esattamente, cos’è successo?inmento telefonico aIn Così come ogni puntata diIn ecco che anche quella trasmessa2 gennaio è stata ricca di ospiti. Tra coloro che sono stati intervistati davi troviamo anche Orietta Berti,protagonista della scorsa estate con il brano ‘Mille’ insieme ad ...

