Covid, in Francia torna smart working e restrizioni grandi eventi (Di lunedì 3 gennaio 2022) La Francia attuerà da oggi nuove restrizioni nel tentativo di arginare l'aumento delle infezioni di Covid-19. L'accesso ai grandi eventi sarà limitato a 2.000 persone al chiuso e a 5.000 persone all'aperto. I clienti non potranno sostare in piedi nei bar e sarà vietato mangiare e bere nei cinema, nei teatri, negli impianti sportivi e nei trasporti pubblici, anche sulle tratte a lunga percorrenza.Il lavoro da casa inoltre sarà obbligatorio almeno tre giorni alla settimana per tutti i dipendenti la cui occupazione rende possibile questo tipo di impiego dal proprio domicilio. Le nuove regole saranno in vigore per almeno tre settimane, ha affermato il primo ministro Jean Castex la scorsa settimana. A partire da questa mattina riapriranno invece come da programma le scuole. Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 3 gennaio 2022) Laattuerà da oggi nuovenel tentativo di arginare l'aumento delle infezioni di-19. L'accesso aisarà limitato a 2.000 persone al chiuso e a 5.000 persone all'aperto. I clienti non potranno sostare in piedi nei bar e sarà vietato mangiare e bere nei cinema, nei teatri, negli impianti sportivi e nei trasporti pubblici, anche sulle tratte a lunga percorrenza.Il lavoro da casa inoltre sarà obbligatorio almeno tre giorni alla settimana per tutti i dipendenti la cui occupazione rende possibile questo tipo di impiego dal proprio domicilio. Le nuove regole saranno in vigore per almeno tre settimane, ha affermato il primo ministro Jean Castex la scorsa settimana. A partire da questa mattina riapriranno invece come da programma le scuole.

