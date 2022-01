We Run Rome, la rabbia degli arganizzatori: ‘Grande amarezza e danno per la città’ (Di domenica 2 gennaio 2022) Annnulata a casa di un parere negativo dell’Asl Roma 1, le polemiche circa la gara podistica ‘We Run Rome’, non si placano. Parole di profonda amarezza rispetto a quanto accaduto arrivano direttamente da Camillo Franco Scarselli, presidente di Atleticom e quindi del comitato organizzativo della marotona che spiega: ‘Alle 22:45 della sera precedente alla gara, un giornalista, dopo un susseguirsi di notizie davvero stupefacenti partite poco prima delle 19.00 ci ha comunicato dell’ordinanza alla firma del sindaco Roberto Gualtieri, che di fatto avrebbe in un attimo cancellato il lavoro di tanti mesi. Ci scusiamo con i tanti amici Runner iscritti e gli oltre 500 tra operatori della Protezione Civile, della Polizia Municipale, e le tante Associazioni e fornitori che si erano impegnati per mesi nella messa in opera di un evento, giunto alla sua decima ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 2 gennaio 2022) Annnulata a casa di un parere negativo dell’Asl Roma 1, le polemiche circa la gara podistica ‘We Run’, non si placano. Parole di profondarispetto a quanto accaduto arrivano direttamente da Camillo Franco Scarselli, presidente di Atleticom e quindi del comitato organizzativo della marotona che spiega: ‘Alle 22:45 della sera precedente alla gara, un giornalista, dopo un susseguirsi di notizie davvero stupefacenti partite poco prima delle 19.00 ci ha comunicato dell’ordinanza alla firma del sindaco Roberto Gualtieri, che di fatto avrebbe in un attimo cancellato il lavoro di tanti mesi. Ci scusiamo con i tanti amici Runner iscritti e gli oltre 500 tra operatori della Protezione Civile, della Polizia Municipale, e le tante Associazioni e fornitori che si erano impegnati per mesi nella messa in opera di un evento, giunto alla sua decima ...

