The Resident 3 su Rai2 con il finale di stagione e una gradita sorpresa (Di domenica 2 gennaio 2022) The Resident 3 su Rai2. La lunga pausa natalizia sta per terminare e questo significa solo una cosa ovvero che Conrad e i suoi torneranno in corsia proprio a partire da questa settimana. Come vi avevamo già annunciato due settimane fa, The Resident 3 su Rai2 riprenderà la sua corsa a partire dal 7 gennaio per regalare al pubblico il rocambolesco finale della terza stagione e non solo. Secondo le ultime novità sul palinsesto della rete giovane di casa Rai sembra proprio che la corsa del medical drama non si fermerà con gli ultimi episodi della terza stagione ma continuerà con i primi della quarta. Salvo cambiamenti, da venerdì 21 gennaio, prenderà il via The Resident 4 fino a quando, forse a metà febbraio, lascerà il posto a NCIS 19. Se ... Leggi su optimagazine (Di domenica 2 gennaio 2022) The3 su. La lunga pausa natalizia sta per terminare e questo significa solo una cosa ovvero che Conrad e i suoi torneranno in corsia proprio a partire da questa settimana. Come vi avevamo già annunciato due settimane fa, The3 suriprenderà la sua corsa a partire dal 7 gennaio per regalare al pubblico il rocambolescodella terzae non solo. Secondo le ultime novità sul palinsesto della rete giovane di casa Rai sembra proprio che la corsa del medical drama non si fermerà con gli ultimi episodi della terzama continuerà con i primi della quarta. Salvo cambiamenti, da venerdì 21 gennaio, prenderà il via The4 fino a quando, forse a metà febbraio, lascerà il posto a NCIS 19. Se ...

Advertising

sejcapsq : non so se andare avanti con The resident - Fidech_tv : Biovedì (The Survivalists e Resident Evil: Code Veronica X HD) - pandadaria : Sto’ finendo anche The resident… e mo’? - CinespazioBlog : La seconda parte della terza stagione di #theresident arriva per la prima volta in chiaro su #rai2 dal 7 Gennaio... - zaynscigarettex : @waanderlust__ Felicissima di averti conosciuto e di aver trovato un’altra persona con cui sclerare per tutto ciò c… -