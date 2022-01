Gianmaria Antinolfi e Federica sempre più vicini | lui fa una confidenza

Advertising

RealGossipland : Gianmaria Antinolfi e Alessandro Basciano nascondono un segreto, ma Soleil Sorge li smaschera. I DETTAGLI QUI… - IsaeChia : #GfVip 6, Alessandro Basciano ridimensiona l’interesse per Sophie Codegoni: “L’attrazione l’ho avuta, però…” Parla… - IsaeChia : #GfVip 6,i dubbi di Soleil Sorge sul rapporto tra Gianmaria Antinolfi e Alessandro Basciano:”Atteggiamenti umani o… - IsaeChia : #GfVip 6, Gianmaria Antinolfi sempre più vicino a Federica Calemme: “È innegabile che stiamo veramente bene” Nella… - infoitcultura : Gianmaria Antinolfi lascia il programma con Soleil -

Ultime Notizie dalla rete : Gianmaria Antinolfi

Federica Calemme esempre più vicini al Grande Fratello VIP , tra gesti affettuosi ed una complicità sempre maggiore. Nelle ultime ore la Calemme si è confidata con l'imprenditore, parlandogli del ...Soleil Sorge asfalta Valeria Marini/ "Non mi interessa che lei voglia?" Soleil Sorge ha un ripensamento su: 'Non capisco come...' Soleil Sorge si è lasciata andare ad una ...Al GF Vip sta per nascere una nuova coppia? Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme sono sempre più vicini e lui fa una confidenza ...Soleil Sorge infastidita da Jessica Selassié e Gianmaria Antinolfi: 'Quando pensano che non ci sono dicono cose per mettermi in cattiva luce' ...