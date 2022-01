Advertising

repubblica : Focolaio di Covid nella residenza di Silvio Berlusconi ad Arcore: l'ex premier e la compagna Marta Fascina sono neg… - glooit : Focolaio nella Ternana, 17 positivi nel gruppo squadra leggi su Gloo - Ducciozamba : Migliora fortunatamente la situazione Covid-19 nella #Fiorentina Primavera, dopo il focolaio scoppiato a dicembre.… - v1llarismo : RT @Rodo97asroma: Dunque ricapitolando Tomori positivo ma ci sarà Ibrahimovic Leao e Rebic con gli arti ricostruiti ci saranno Nella Roma… - Rodo97asroma : Dunque ricapitolando Tomori positivo ma ci sarà Ibrahimovic Leao e Rebic con gli arti ricostruiti ci saranno Nell… -

Ultime Notizie dalla rete : Focolaio nella

Sono 17, di cui 13 calciatori, i membri del gruppo squadra della Ternana (serie B) risultati positivi al Covid. Lo comunica la stessa società, in una nota, al termine dei controlli svolti nel periodo ...... come è anche gratificante la convocazionerappresentativa regionale di Zingale e Giangreco. ...di gruppo dando loro un programma individuale proprio per prevenire un possibilevisto gli ...Il Covid continua a mettere i bastoni fra le ruote, oltre che all'intera nazione, anche al calcio, senza distinzione di ...Sono 17, di cui 13 calciatori, i membri del gruppo squadra della Ternana (serie B) risultati positivi al Covid. Lo comunica la stessa società, in una nota, al termine dei controlli svolti nel periodo ...