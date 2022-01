Dakar 2022: esplosione di un’auto a Jeddah (Di domenica 2 gennaio 2022) L’esplosione di un’auto alla vigilia del Prologo mette tensione alla Dakar 2022. A Jeddah, prima della partenza del Prologo, una delle vetture in gara è andata a fuoco a seguito di uno scoppio. Le cause dell’incidente sono ancora sconosciute, ma le autorità dell’Arabia Saudita hanno alzato i livelli di allarme. Nell’incidente sono rimaste coinvolte sei persone, di cui una è rimasta ferita in modo grave. Quest’ultima è stata trasferita in Francia, dove sarà sottoposta ad un intervento chirurgico. Dakar 2022: i primi responsi del Prologo Dakar, esplosione di un’auto a Jeddah: cosa è successo? ASO ha ricostruito ciò che si sa della vicenda in un comunicato stampa del 30 dicembre. Il giorno 29, ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 2 gennaio 2022) L’dialla vigilia del Prologo mette tensione alla. A, prima della partenza del Prologo, una delle vetture in gara è andata a fuoco a seguito di uno scoppio. Le cause dell’incidente sono ancora sconosciute, ma le autorità dell’Arabia Saudita hanno alzato i livelli di allarme. Nell’incidente sono rimaste coinvolte sei persone, di cui una è rimasta ferita in modo grave. Quest’ultima è stata trasferita in Francia, dove sarà sottoposta ad un intervento chirurgico.: i primi responsi del Prologodi: cosa è successo? ASO ha ricostruito ciò che si sa della vicenda in un comunicato stampa del 30 dicembre. Il giorno 29, ...

