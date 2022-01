Covid: obbligo di mascherina a scuola in Inghilterra (Di domenica 2 gennaio 2022) Nelle scuole secondarie inglesi scatta l'obbligo di mascherina, per ridurre la diffusione della variante Omicron. Lo ha annunciato il governo britannico, dopo le preoccupazioni emerse dagli istituti, ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 2 gennaio 2022) Nelle scuole secondarie inglesi scatta l'di, per ridurre la diffusione della variante Omicron. Lo ha annunciato il governo britannico, dopo le preoccupazioni emerse dagli istituti, ...

Advertising

Corriere : Si va verso l'obbligo di vaccino per tutti i lavoratori. Un milione di italiani a casa con il Covid - Agenzia_Ansa : 'Le condizioni sono mature per l'obbligo vaccinale per rispondere alle esigenze di salute dei pazienti', dice Franc… - repubblica : Covid: super Green Pass sul lavoro, ma il governo pensa anche all’obbligo di vaccino per gli over 18 - DanieleTrabucc3 : ??LA PILLOLA DEL GIORNO: 'OBBLIGO VACCINALE, CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 E SOSPENSIONE DAL RAPPORTO DI LAVORO: UNO… - albertomura : Super green pass, verso l’obbligo di vaccino per lavorare. Un milione di italiani a casa con il Covid -