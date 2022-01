Covid | Locatelli Cts apre all’obbligo vaccinale | «I tempi sono maturi»

(Di domenica 2 gennaio 2022) «È una scelta che spetta alla politica perché non ha valenze solo sanitarie, ma anche etiche e sociali.sempre stato un fautore del vaccino facoltativo. Ora però da tecnico della sanità dico che le condizionimature per l’obbligo per rispondere alle esigenze di salute dei pazienti cono con malattie diverse». Così Franco, coordinatore del Comitato tecnico scientifico (Cts) a proposito dell’obbligoanti, a tre giorni dalla decisione attesa del governo sull’estensione del Super Green pass. Parlando della variante Omicron,spiega: «I dati inglesi ci dicono che il rischio di finire in ospedale è un terzo rispetto a Delta. Per quanto riguarda la mortalità è ancora presto, non abbiamo dati sufficienti, ma ci aspettiamo una ...

IpaziaFilosofia : RT @Michele_Arnese: 'Sono sempre stato un fautore del vaccino facoltativo. Ora però da tecnico della sanità dico che le condizioni sono mat… - fuskiko : RT @ALFO100897: Covid, Locatelli “Variante Omicron meno grave ma va fermata”. @Palazzo_Chigi @Quirinale @robersperanza Ah, adesso è ritorn… - GustoH24 : Covid, Locatelli “Variante Omicron meno grave ma va fermata” - ENRICO27218318 : RT @Michele_Arnese: 'Sono sempre stato un fautore del vaccino facoltativo. Ora però da tecnico della sanità dico che le condizioni sono mat… - Michele_Arnese : 'Sono sempre stato un fautore del vaccino facoltativo. Ora però da tecnico della sanità dico che le condizioni sono… -

Non c'è solo il. Le altre malattie continuano ad aver bisogno di risposte adeguate. È ...chiarisce che 'anche in Italia i ricoveri crescono meno dei contagi, grazie in buona parte alla ...Non c'è solo il. Le altre malattie continuano ad aver bisogno di risposte adeguate. È ...chiarisce che "anche in Italia i ricoveri crescono meno dei contagi, grazie in buona parte alla ...