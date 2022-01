Chelsea-Liverpool 2-2, Tuchel: “Credo che chi non è venuto allo stadio si sia perso qualcosa” (Di domenica 2 gennaio 2022) Thomas Tuchel ha parlato ai microfoni di Sky Sports al termine di Chelsea-Liverpool 2-2, sfida valevole per la ventunesima giornata della Premier League 2021/2022. Queste le dichiarazioni del tecnico dei Blues: “Una splendida partita di calcio. Chi non è venuto allo stadio Credo si sia perso qualcosa. Credo che siamo partiti in modo eccellente, stavamo giocando molto bene ma ci siamo trovati sotto 1-0 dal nulla perché abbiamo commesso due-tre errori molto gravi e siamo stati puniti. Abbiamo concesso il primo gol e poi anche il secondo che hanno reso il nostro compito molto difficile. Ci sarebbero altri motivi per dire che non sarebbe stata la nostra giornata ma il gol di Kovacic ci ha ridato convinzione ed energia ... Leggi su sportface (Di domenica 2 gennaio 2022) Thomasha parlato ai microfoni di Sky Sports al termine di2-2, sfida valevole per la ventunesima giornata della Premier League 2021/2022. Queste le dichiarazioni del tecnico dei Blues: “Una splendida partita di calcio. Chi non èsi siache siamo partiti in modo eccellente, stavamo giocando molto bene ma ci siamo trovati sotto 1-0 dal nulla perché abbiamo commesso due-tre errori molto gravi e siamo stati puniti. Abbiamo concesso il primo gol e poi anche il secondo che hanno reso il nostro compito molto difficile. Ci sarebbero altri motivi per dire che non sarebbe stata la nostra giornata ma il gol di Kovacic ci ha ridato convinzione ed energia ...

