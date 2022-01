Alain Satti | chi è il figlio di Bobby Solo | un passato difficile

Leggi su chenews

(Di domenica 2 gennaio 2022)è ildi. Per anni è stato lontano dal mondo dello spettacolo, fino a quando ha raccontato la sua vita complicata. Getty Images, all’anagrafe Roberto, è uno dei cantanti italiani più popolari. È stato ribattezzato fin dagli inizi come “l’Elvis italiano”, per il suo look ed il suo genere rock and roll che lo hanno fatto amare da un’intera generazione. La grande notorietà arriva negli anni Sessanta. Nel 1964, quando si presenta per la prima volta sul palco del Casinò di Sanremo portando il brano Una lacrima sul viso. Un successo clamoroso che lo porta in giro in tutto il mondo. La consacrazione però avvenne l’anno dopo, quando conquista la sua prima vittoria a Sanremo, con Se piangi se ...