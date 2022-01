Accademia Musicale Naonis | NINNE NANNE DAL MONDO

Advertising

ENRICOLIOTTI : NINNE NANNE DAL MONDO con Amara a Pordenone e Talmassons il 2 e 3 gennaio la nuova produzione firmata Accademia Mus… - vivalzi : RT @santa_cecilia: ???????????? ????????! ?????????????? ????????'????????????, al pianoforte, augura da parte di tutti noi un Buon Compleanno ad ?????????????? ??????????????, Dir… - Ilfriulivenezia : L’Accademia Musicale Naonis presenta “Con amore e con coraggio” Ninne Nanne dal mondo - Marialuisamean1 : RT @santa_cecilia: ???????????? ????????! ?????????????? ????????'????????????, al pianoforte, augura da parte di tutti noi un Buon Compleanno ad ?????????????? ??????????????, Dir… - JaneTim8 : RT @santa_cecilia: ???????????? ????????! ?????????????? ????????'????????????, al pianoforte, augura da parte di tutti noi un Buon Compleanno ad ?????????????? ??????????????, Dir… -

Ultime Notizie dalla rete : Accademia Musicale

Il Messaggero

... promossa dal Comune di Bardonecchia e curata dadei Folli per la parte teatrale ed Estemporanea per quella. Alle ore 21 al Palazzo delle Feste Gianluca Gambino, Giovanna Rossi e ...Galleria dell'Balbo in via Lamboglia 3, info e prenotazioni 328 0435667, necessario green ... Intrattenimentocon l'arpa di Lighea Rosselli in via della Loggia nella città alta 17.00 -...BARDONECCHIA - Martedì 4 gennaio appuntamento tutto da ridere per la rassegna di musica-teatro Scena 1312, promossa dal Comune di Bardonecchia e curata da Acca ...D’autore, indie o folk: tiene un alto profilo l’offerta musicale per quanto riguarda il 2021. Jazz, tra i giovani spicca Michele Tino ...