Ullrich: 'Ho rischiato di morire per una trombosi. L'alcool non c'entra' (Di sabato 1 gennaio 2022) Questa volta la dipendenza dall'alcol non sarebbe alla base del suo problema. Il ricovero in ospedale in Messico, di ritorno da Cuba, per Jan Ullrich si è reso necessario per salvargli la vita, ma non ... Leggi su gazzetta (Di sabato 1 gennaio 2022) Questa volta la dipendenza dall'alcol non sarebbe alla base del suo problema. Il ricovero in ospedale in Messico, di ritorno da Cuba, per Jansi è reso necessario per salvargli la vita, ma non ...

Advertising

777PARTENERS : RT @Gazzetta_it: Ullrich: “Ho rischiato di morire per una trombosi. L’alcool non c’entra” #ciclismo - Gazzetta_it : Ullrich: “Ho rischiato di morire per una trombosi. L’alcool non c’entra” #ciclismo -