Serie A, ennesimo caso di positività al Covid: "Salta l'Inter" (Di sabato 1 gennaio 2022) Continuano i casi di positività in Serie A. Anche Hickey è positivo al Coronavirus, il terzino salterà la sfida tra Bologna e Inter. La Serie A continua a perdere pezzi e diversi club perdono alcune delle pedine più importanti a causa dell'emergenza Coronavirus. Come ormai capita, da circa due anni, al rientro dalle vacanze, le Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

