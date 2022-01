morto Calisto Tanzi | l' ex patron del Parma aveva 83 anni

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA PARMA MORTO CALISTO TANZI ALL'ETÀ DI 83 ANNI È stato proprietario del club dal 1989 al 2003 #SkySport… - Agenzia_Ansa : FLASH | E' morto Calisto Tanzi. L'imprenditore aveva 83 anni. #ANSA - TgLa7 : E' #morto a 83 anni Calisto #Tanzi, imprenditore la cui parabola e' iniziata con la crescita della Parmalat ed è te… - PagineRomaniste : È morto #CalistoTanzi: ex patron del #Parma, aveva 83 anni #ASRoma #SerieA - cronaca_news : Calisto Tanzi è morto a 83 anni: dai successi imprenditoriali e con il Parma Calcio al crac della Parmalat nel 2003… -

Ultime Notizie dalla rete : morto Calisto

Nel 2003 il crac che portò in carcere sia il patron E'a 83 anniTanz i, l'imprenditore la cui parabola è iniziata - grazie ad una grande visione e intuizione - con la crescita della Parmalat, arrivata ad essere una delle aziende più ...PARMA - Èa 83 anniTanzi , imprenditore la cui parabola è iniziata con la crescita della Parmalat ed è terminata con il crac del 2003 e i processi che ne seguirono. Un nome legato al mondo del ...Calisto Tanzi è morto a 83 anni. La parabola del noto imprenditore è iniziata grazie ad una grande visione e intuizione con la crescita della Parmalat, ...È morto l’imprenditore Calisto Tanzi. Ex patron di Parmalat ed ex proprietario del Parma Calcio, aveva 83 anni. Tanzi fu protagonista delle vicende che portarono al crac finanziario del gruppo Parmala ...