Milano | 19enne aggredita e molestata in centro da 30 ragazzi stranieri la notte di Capodanno

Advertising

Corriere : Milano, 19enne circondata da 30 ragazzi e molestata dopo la festa - eowyn962010 : RT @ImolaOggi: ??Violenza sessuale a Milano: 19enne aggredita da una trentina di stranieri - mludodc : RT @ImolaOggi: ??Violenza sessuale a Milano: 19enne aggredita da una trentina di stranieri - DeodatoRibeira : RT @ImolaOggi: ??Violenza sessuale a Milano: 19enne aggredita da una trentina di stranieri - Italia_Notizie : Milano, circondata da trenta ragazzi: 19enne molestata dopo la festa -

Ultime Notizie dalla rete : Milano 19enne

Ragazza di 19 anni accerchiata e aggredita la notte di Capodanno nel centro di . Secondo quanto ricostruito laè stata circondata da una trentina di ragazzi stranieri che le hanno afferrato la borsa con la quale cercava di tenerli lontani, e poi è stata molestata sessualmente . E' accaduto poco dopo la ...Una ragazza è stata circondata e aggredita, in pieno centro, a, poco dopo la fine dei festeggiamenti di mezzanotte nei pressi di piazza del del Duomo. E' ... Laè stata prima circondata da ...Momenti di paura per una ragazza a Milano, circondata e aggredita nella notte da un gruppo di persone. Provvidenziale l’intervento, verso l’una e mezzo, in via Mazzini, della Polizia di Stato. Poco ...Ragazza di 19 anni accerchiata e aggredita la notte di Capodanno nel centro di Milano. Secondo quanto ricostruito la 19enne è stata circondata da una trentina di ...