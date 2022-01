(Di sabato 1 gennaio 2022) All'età di 83 anni si è, imprenditore di grande notorietà e protagonista di una parabola che lo ha portato dai successi degli anni d'oro dellaal crac di questa stessa azienda e al carcere., originario di Collecchio (PR) dov'era nato nel 1938, aveva costruito la sua fortuna partendo da una piccola azienda alimentare familiare, ingrandendo l'attività nel settore del latte e allargandola in seguito a molti altri campi. Credeva fermamente nel valore promozionale dello sport, tanto da acquistare la squadra di calcio del Parma e, soprattutto, da scendere in lizza nella Formula 1. Lui e Niki. Il nome di, infatti, è legato a quello di Lauda, del quale la, dopo diverse presenze nel mondo dello sci, divenne sponsor personale ...

Advertising

viaggiareonthe1 : Lutto - Si è spento Calisto Tanzi, portò la Parmalat in F.1 - espressione24 : Avezzano - Si è spento questa mattina all'età di 65 anni presso l’ospedale di Avezzano il giornalista Mario Sbardel… - infoitinterno : Parma, in lutto: si è spento ad 83 anni Calisto Tanzi - TargatoCN : Lutto di fine anno a Bra: si è spento Virginio ‘Gino’ Marengo, organista dei Battuti Bianchi - ilnazionaleit : Lutto di fine anno a Bra: si è spento Virginio ‘Gino’ Marengo, organista dei Battuti Bianchi -

Ultime Notizie dalla rete : Lutto spento

Spoleto Online

Mondo della scuola , della cultura e del giornalismo vastese inper la scomparsa, all'età di 76 anni , del Prof. Luigi Alfiero Medea : si èall'Ospedale 'San Pio da Pietrelcina' dove ricoverato da qualche tempo a seguito di un malore. Il suo nome ...Non ce l'ha fatta Mario Sbardella.nel giornalismo abruzzese. Si èquesta mattina il giornalista Mario Sbardella . Aveva 65 anni. Mario Sbardella, storico giornalista, aveva avuto un malore mentre era in Comune a lavorare. ...All’età di 83 anni si è spento Calisto Tanzi, imprenditore di grande notorietà e protagonista di una parabola che lo ha portato dai successi degli anni d’oro della Parmalat al crac di questa stessa az ...In lutto il mondo del giornalismo Abruzzese, è morto Mario Sbardella storico collaboratore del quotidiano Il Centro.