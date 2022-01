Le ultime sulla Salernitana, Iervolino promette: «Farò di tutto per mantenere la Serie A» (Di sabato 1 gennaio 2022) Il neo presidente della Salernitana Iervolino ha fatto una promessa ai tifosi granata Alle 23.58 del 31 dicembre, i trustee della Salernitana hanno accettato la proposta di acquisizione inviata da Danilo Iervolino. Il club granata si è quindi salvato grazie all’imprenditore campano e non sarà quindi escluso dalla Serie A. Il neo presidente, che prende il posto di Lotito e Mezzaroma, è il fondatore dell’Universita Telematica Pegaso e si è assicurato l’acquisizione della Salernitana per una cifra di poco inferiore ai 20 milioni di euro. E nella sua prima uscita social come patron granata, Iervolino ha promesso a tifosi di cercare in tutti in modi di ottenere la salvezza. LE PAROLE – «Farò di tutto per mantenere la ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 1 gennaio 2022) Il neo presidente dellaha fatto una promessa ai tifosi granata Alle 23.58 del 31 dicembre, i trustee dellahanno accettato la proposta di acquisizione inviata da Danilo. Il club granata si è quindi salvato grazie all’imprenditore campano e non sarà quindi escluso dallaA. Il neo presidente, che prende il posto di Lotito e Mezzaroma, è il fondatore dell’Universita Telematica Pegaso e si è assicurato l’acquisizione dellaper una cifra di poco inferiore ai 20 milioni di euro. E nella sua prima uscita social come patron granata,ha promesso a tifosi di cercare in tutti in modi di ottenere la salvezza. LE PAROLE – «diperla ...

