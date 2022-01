Laura Cremaschi | capodanno al Moulin Rouge | scollatura esplosiva

(Di sabato 1 gennaio 2022) La show girlaccoglie il nuovo anno alcon un look davvero strepitoso e super elegante. Il nuovo anno è arrivato e gli influencer del web… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Cerasuolo su BlogLive.it.

... in cui potrà dilettarsi nel leggere le sue poesie, e infine tornerà a far parte del cast anche il noto volto del web,. Fanpage.itNovità sì, ma anche tante conferme: rivedremo, infatti, la Bonas Sara Croce, il Bonus Daniel Nilson, la Bona Sorte Francesca Brambilla e il volto noto del webLa show girl Laura Cremaschi accoglie il nuovo anno al Moulin Rouge con un look davvero strepitoso e super elegante.Claudia Ruggeri e Laura Cremaschi sono una coppia micidiale. L'augurio per il nuovo anno è bollente. "indossate qualcosa di rosso!" ...