Il 2022 deve essere l’anno della Palestina

(Di sabato 1 gennaio 2022) Comincio questo articolo con un errata-corrige riferito a quello precedente. Il medico Foad Aodi, animatore dell’associazione Uniti per Unire di cui ho pubblicato l’appello per la difesa del Natale, non è di nazionalità egiziana, come avevo scritto in un primo momento, ma bensì palestinese. Sono molti del resto i medici palestinesi che operano in Italia. Voglio qui ricordare ancora una volta Nabeel Khair, che era vicepresidente dell’Associazione palestinese in Europa, primo medico di famiglia ucciso dal Covid in Sardegna, morto quindi combattendo la pandemia a beneficio del popolo italiano. E voglio citare anche il mio caro amico e compagno Yussef Salman, da molto tempo animatore infaticabilecomunità palestinese a Roma e in Italia. La diaspora palestinese è oggi presente in moltissimi Stati dell’orbe terracqueo e in molte situazioni dà importanti contributi alle ...